DA REDAÇÃO



O ex-secretário de Estado Pedro Elias: arrombamento descartado

A história contada pelo ex-secretário de Estado de Administração, Pedro Elias, de que o apartamento em que guardava documentos relativos aos crimes investigados na Operação Sodoma teria sido arrombado ficou ainda mais difícil de se sustentar.

O relato, feito em sua delação premiada, dava conta de que tais documentos provariam a participação do filho do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), o médico Rodrigo Barbosa, no esquema. O caso chegou a culminar na prisão de Rodrigo, sob a suspeita de ter sido o autor do furto da documentação.

Porém, pouco tempo depois, foi comprovado que o médico estava viajando na data do suposto arrombamento. E, nesta semana, uma perícia oficial concluiu que não houve arrombamento nem no apartamento nem no armário em que tais documentos estariam guardados.

Agora caberá aos investigadores responsáveis pela operação descobrir onde e com quem estão estes papéis - se é que existem.