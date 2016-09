DA REDAÇÃO



O Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, integra uma lista de 10 terminais que serão privatizados em um novo modelo a partir do ano que vem.

A lista inclui ainda Curitiba (PR), Recife (PE), Belém (PA), Vitória (ES), Goiânia (GO), Manaus (AM), Maceió (AL), São Luís (MA) e Foz do Iguaçu (PR).

A diferença é que o Governo Federal pretende fazer licitações em bloco, ou seja, quem levar um destes 10 aeroportos terá que ficar com outro menos lucrativo ou com operações deficitárias. Neste caso, seriam incluídos terminais menores como os de Jacarepaguá (RJ), Pampulha (MG) e Juiz de Fora (MG).