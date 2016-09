DA REDAÇÃO



Os candidatos Wilson Santos e Procurador Mauro: controvérsia sobre o transporte

Durante o debate da TV Record, na noite de domingo, o candidato Wilson Santos (PSDB) classificou de “lunática” a proposta do Procurador Mauro (PSOL) de estatizar o transporte público em Cuiabá e reduzir a tarifa gradativamente até chegar a zero.

Wilson argumentou que, para a Prefeitura assumir o setor, seriam necessários cerca de R$ 400 milhões. “Se a tarifa é zero, onde terá recursos?”, perguntou.

Em sua réplica, o Procurador Mauro disse que o tucano “se porta como defensor dos empresários” do setor. “Esses recursos não precisam ser colocados totalmente pela Prefeitura. Podemos conseguir recursos internacionais ou do Governo Federal”, disse o candidato do PSOL.