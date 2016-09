DA REDAÇÃO



A sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

Um levantamento publicado pelo jornal O Globo mostra que 35 candidatos a prefeito ou vice e 241 postulantes a vereador tiveram seus registros negados pela Justiça Eleitoral em Mato Grosso.

Até o momento, quase 14 mil estão com suas candidaturas pendentes em todo o Brasil.

Os candidatos foram rejeitados por alguma irregularidade, o que os impediria de concorrer. Como são decisões de primeira instância, eles podem recorrer aos tribunais regionais eleitorais e manter suas candidaturas.

Sem uma decisão definitiva, todos aparecerão com a votação zerada no sistema de apuração. No entanto, saberão os votos que receberam porque o número é divulgado em paralelo.

Leia a matéria AQUI