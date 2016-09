DA REDACÃO



Marcus Mesquita/MidiaNews O empresário Marcelo Malouf, que prestou esclarecimentos à Defaz

As investigações da Defaz (Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública), que desbarataram mais um esquema de corrupção praticado no governo de Silval Barbosa (PMDB), revelaram que o empresário Marcelo Malouf, do ramo de construção civil, recebeu, por meio de suas empresas, R$ 6,25 milhões dos R$ 15,8 milhões desviados do processo de desapropriação de uma área conhecida como Jardim Liberdade.

A decisão da juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal, mostra que o empresário, que é primo do deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), recebeu o valor por meio de TED´s (R$ 3,75 milhões) e R$ 2,5 milhões por meio de cheques.

Segundo a Defaz, os R$ 6,25 milhões recebidos por Malouf são parte dos R$ 10 milhões que foram para o bolso de Silval Barbosa e, posteriormente, repassados para o grupo do empresário Valdir Piran.

Veja fac-símile da decisão judicial: