O empresário Valdir Piran, que teve prisão decretada

Em sua confissão sobre os fatos investigados na 4ª fase da Sodoma, o ex-secretário de Estado Pedro Nadaf afirmou que o empresário Valdir Piran chegou a tentar agredir o ex-governador Silval Barbosa, dentro da Casa Civil.

O episódio teria ocorrido em razão de uma suposta dívida de R$ 40 milhões contraída por Silval com o dono de factoring, durante a campanha de 2010. Parte da dívida (R$ 10 milhões) teria sido paga com dinheiro desviado do Estado.

"Que o interrogando tem medo de Valdir Piran, pois sabe que é pessoa muito perigosa e agressiva, motivo pelo qual teme pela sua vida, bem como pela vida de sua família, pois já presenciou Valdir Piran tentando agredir o ex-governador Silval Barbosa dentro da Casa Civil".