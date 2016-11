DA REDAÇÃO



Ariadne Wojcik, que foi encontrada morta

Antes de ser encontrada morta no Mirante de Chapada, a bacharel em Direito Ariadne Wojcik, havia sido nomeada para trabalhar como assessora de gabinete do desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Rubens Filho foi presidente do órgão no biênio 2011/2013. No dia 9 de novembro, dia em que desapareceu, a jovem ficou de se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos do TJ para assinar o documento e tomar posse oficialmente como servidora comissionada.

No mesmo dia, já no final da tarde, a Polícia Civil confirmou que encontrou o corpo da bacharel. Ela sofria de depressão.