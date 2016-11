DA REDAÇÃO



Top model chora ao ver desmatamento em MT

A top model Gisele Bundchen chorou ao ver o tamanho da devastação na região conhecida como “Arco do Desmatamento”, em Alta Floresta.

O momento de emoção foi exibido no canal National Geographic. A modelo participou da segunda temporada da série “Years of Living Dangerously”.

“Tive que segurar as lágrimas várias vezes. Mas acho que um dos momentos que mais me chocaram foi ver o desmatamento de cima, onde se podia constatar claramente o lindo tapete verde que a nossa floresta é, e, logo ao lado, cortes geométricos enormes que pareciam não ter fim”, disse ela à revista Vogue.

No programa, Gisele visita a selva amazônica e defende as causas ecológicas. O episódio gravado pela modelo foi ao ar na TV dos Estados Unidos no dia 16 de novembro.