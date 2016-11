DA REDAÇÃO



Servidor é alvo de processo administrativo, por suposta infração disciplinar

A Defensoria Pública do Estado abriu procedimento disciplinar contra o servidor E. P. de S., que teria batido boca com dois defensores públicos e agido de maneira

“desrespeitosa e indisciplinada” ao se recusar a fazer duas ligações.

De acordo com a portaria assinada pelo defensor público-geral, Djalma Sabo Mendes - e publicada no Diário Oficial do Estado que circulou nesta segunda-feira (21) -, o servidor se negou a auxiliar defensores públicos, sob o argumento de que os ares condicionados da sede antiga da Defensoria já teriam sido retirados e porque estava "muito calor".

A suposta infração disciplinar será investigada por uma comissão processante, que deve ouvir o servidor e, se achar melhor, ouvir testemunhas.