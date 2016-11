DA REDAÇÃO



O Banco do Brasil anunciou um plano de reestruturação organizacional

O jornal Folha de S.Paulo divulgou, nesta segunda-feira (21), a relação das 402 agências que o Banco do Brasil vai fechar em todo o País, como parte de sua reestruturação.

Em Mato Grosso, serão desativadas quatro unidades – três em Cuiabá e uma em Rondonópolis. Na Capital, serão fechadas as agências do Distrito Industrial, Shopping Três Américas e Unic. Em Rondonópolis, o corte atinge a da Vila Operária.

No domingo (20), a direção do banco anunciou a redução de gastos de R$ 750 milhões ao ano com sua estrutura organizacional, através do encerramento de atividades de agências e também com a transformação de outras 379 em postos de atendimento. Haverá ainda um plano de incentivo à aposentadoria.

Veja a matéria AQUI.