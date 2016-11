DA REDAÇÃO



A juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, resolveu se envolver na mais recente polêmica entre os internautas brasileiros.

Atuante nas redes sociais, a magistrada, “famosa” por ter colocado "figurões" da política mato-grossense na cadeia – como o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) -, postou uma foto segurando um cartaz com a frase “Eu escolho salvar o policial”.

A publicação se refere à discussão envolvendo uma enquete realizada na última semana no programa matinal da Rede Globo, “Encontro com Fátima Bernardes”. Aos seus entrevistados, a apresentadora perguntou, de forma hipotética, quem deveria ser atendido primeiro em um pronto-socorro: um policial ferido, porém em situação estável, ou um traficante com risco iminente de morte?

A maioria dos entrevistados no palco optou por salvar o traficante. O caso revoltou muitos internautas.

