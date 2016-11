DA REDAÇÃO



O secretário Rogers Jarbas, que elogiou mudanças no Detran

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, afirmou que a corrupção era a “doença” do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) – autarquia que já foi presidida por ele.

Nos últimos anos, o Detran foi “centro” de vários esquemas fraudulentos. Segundo Jarbas, esta realidade está mudando.

“A corrupção era doença do Detran. Agora, a agilidade no trabalho, a seriedade das pessoas que lá trabalham e a gestão que vem conduzindo o Detran de forma responsável, permite uma mudança”, disse ele, durante inauguração da nova sede da Circunscrição Estadual de Trânsito (Ciretran), localizada no Várzea Grande Shopping.

Inaugurada na última segunda-feira (17), a unidade conta com todos os serviços oferecidos pelo Detran, como emissão de documentos e vistoria de veículos.