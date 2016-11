DA REDACÃO



Edison Holzmann, da Plaenge: retomada do crescimento

Deu na coluna Mercado Aberto, da jornalista Maria Cristina Frias, do Uol: a construtora Plaenge vai construir duas torres comerciais, no valor de R$ 144 milhões, dentro de um shopping em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Edison Holzmann, um dos sócios da Plaenge, disse que a BRMalls, que administra o centro comercial, vai ceder o terreno em troca de parte do valor de vendas. A entrega está prevista para agosto de 2020.

"Após reduzir os lançamentos nos últimos dois anos e meio, a empresa retomou os projetos: neste mês, foram anunciados três edifícios residenciais que receberão aportes de R$ 103,6 milhões. Em dezembro, também será lançado um prédio em Londrina, de R$ 56 milhões", afirmou a colunista.

"Começamos a frear os investimentos já em 2013, ao ver que a demanda estava abaixo do volume em construção à época. Hoje, em Curitiba e em Campo Grande, nossos estoques estão praticamente zerados", diz Holzmann.