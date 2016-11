DA REDAÇÃO



O desembargador Luiz Ferreira, que rebateu críticas de promotor de Justiça

O desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), rebateu as críticas feitas pelo promotor de Justiça Jaime Romaquelli após a soltura do empresário Rogério Amorim, condenado por ter mandado assassinar a adolescente Maiana Vilela.

Ao MidiaNews (leia AQUI), Romaquelli disse que a decisão do desembargador Luiz Ferreira – que concedeu a liberdade ao empresário - era “absurda” e que o magistrado não havia lido o processo.

Em sessão ocorrida nesta quarta-feira (23), Luiz Ferreira fez um “desabafo” e disse que suas decisões não são pautadas pela mídia, nem por pressão popular.

“Nada mais fantasioso e injusto para quem conhece o meu trabalho e minha forma de proceder nesse tribunal. Não se pode compactuar com a impunidade, mas não é menos certo fazê-lo com sacrifícios de direitos fundamentais, pois precisa ser punida dentro de um devido processo legal“.

“Dentro de uma cultura de vingança em que vivemos, cabe ao juiz o cuidado de não se deixar levar pela opinião pública. Em decorrência da minha atuação como magistrado e advogado que fui, aprendi a não me deixar levar pelo anseio popular. Não me acovardo diante de uma injustiça ainda que a multidão possa me criticar”, disse o magistrado.