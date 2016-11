DA REDAÇÃO



Reprodução A tenente Izadora Ledur, que atua no curso de formação do Corpo de Bombeiros

A promoção da tenente do Corpo de Bombeiros Izadora Ledur para a capitã foi adiada até que o inquérito sobre a morte do Rodrigo Claro, de 21 anos, seja concluído.

Ledur já havia sido afastada do cargo pela corporação, após surgirem os primeiros comentários a respeito de seu envolvimento na morte do aluno, no último dia 15.

A tenente atuava como instrutora de salvamento aquático no dia em que Rodrigo passou mal.

Ela é acusada por familiares e amigos de ter afogado o jovem por várias vezes durante o treinamento.