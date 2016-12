DA REDAÇÃO



O coordenador do Gaeco, Marco Aurélio, que negou a existência de constrangimento excessivo em prisões

O coordenador do Gaeco de Mato Grosso, promotor Marco Aurélio de Castro, negou que as prisões preventivas decretadas no decorrer de investigações de crimes contra o patrimônio público configuerem um constrangimento excessivo. Para ele, tais prisões são um “mal necessário”.

De acordo com o promotor, a decretação de prisão, além de servir para garantir a instrução processual, e a aplicação da lei penal, também serve para combater a possível sensação de impunidade, até mesmo antes da condenação.

“A prisão é um mal necessário para quem pratica crime. Em especial contra o patrimônio público. Não me compadeço da ideia de que a prisão no Brasil não ressocializa mais. Quero que demonstrem na lei que a única função da pena é ressocializar. Ela é também castigo”, disse em entrevista ao programa “O Livre”, da TV Band.