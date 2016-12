O ex-prefeito Roberto França, que criticou postura de deputada

Deu no Repórter MT: "No programa Resumo do Dia ndesta terça-feira (20), Roberto França não economizou críticas à deputada estadual Janaína Riva (PMDB). O motivo: a tentativa da parlamentar de incluir na Lei Orçamentária Anual (LOA), em votação na Assembleia Legislativa, uma emenda que forçaria o Governo do Estado a garantir, no Orçamento de 2017, a nomeação dos aprovados em concurso do Detran".

Segundo o site, do alto de sua experiência como ex-prefeito de Cuiabá por dois mandatos e ex-presidente da Assembleia Legislativa, França tachou a proposta de Janaína de "demogoga" e "oportunista". Para ele, a parlamentar da oposição, na verdade, tentaria criar um "clima de instabilidade política", considerando que a emenda é inconstitucional na sua origem.

"O apresentador ainda aproveitou para criticar o próprio comportamento da deputada, no âmbito do Legislativo mato-grossese. Ele sugeriu que Janaína 'joga para a platéia', com propostas consideradas 'demagogas'. Também considerou que é hora de 'parar com essa ideia de que a Assembleia virou uma passarela para desfile de musa'".