O empresário Giovani Guizardi, apontado como "testa de ferro"

Para o Gaeco, o réu confesso e delator da Operação Rêmora, Giovani Guizardi - dono da Dínamo Construtora -, atuou como “testa de ferro” do empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, e do ex-secretário da Seduc, Permínio Pinto, no suposto esquema de cobrança de propinas a empreiteiros existente na secretaria.

Guizardi atuaria da mesma forma para encobrir a participação dos ex-servidores Fábio Frigeri, Wander Luiz dos Reis e Moisés Dias da Silva.

Além disso, na denúncia derivada da 3ª fase da operação, Guizardi é apontado como a pessoa responsável por fazer “trabalho sujo” a fim de esconder a participação dos demais integrantes da suposta organização criminosa, já que seria ele o responsável por cobrar e receber as propinas de empresários que tinham contrato com a Seduc.