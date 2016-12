DA REDAÇÃO



Se continuar neste ritmo, o ministro da Agricultura Blairo Maggi vai acabar desfalcando a Segurança Pública de Mato Grosso.

Depois do coronel Eumar Novacki e do delegado Luciano Inácio da Silva, agora quem vai atuar com Maggi no ministério é o capitão da PM Thiago Vinicius Pinheiro da Silva.

Ele permanecerá pelo período de um ano na Secretaria Executiva, comandada por Novacki.

Pelo menos, os salários serão bancados pelo ministério.