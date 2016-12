DA REDAÇÃO



O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro: setor de serviços em queda vertiginosa

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) trouxe uma notícia nada boa para os prefeitos eleitos em Mato Grosso, principalmente o de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB).

É que os mais recentes números do instituto mostram que o setor de serviços em Mato Grosso sofreu um recuo de 33,3% em outubro de 2016 na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O setor é o responsável pelo recolhimento de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), que é o principal tributo de grandes cidades como Cuiabá.

A previsão de arrecadação do imposto para este ano na Capital é de R$ 250 milhões.

A pesquisa do IBGE não avalia o desempenho da atividade por município, mas a queda também foi forte em Cuiabá, já que a Capital é a cidade que tem o maior mercado de serviços em Mato Grosso.

Uma queda de 33,3% é brutal e sinaliza que o setor perdeu um terço de sua força em apenas um ano. Isso quer dizer que as famílias mato-grossenses cortaram drasticamente programas como restaurantes e viagens.

E as empresas também deixaram de contratar serviços técnicos profissionais, serviços especializados, assim como tecnologia de informação e telefonia.