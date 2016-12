DA REDAÇÃO



Marcus Mesquita/MidiaNews A filha do governador Pedro Taques, Renata Taques, ao lado do pai

A filha do governador Pedro Taques, Renata Taques, de 18 anos, acompanhou o pai durante entrega do segundo lote de ambulâncias para os municípios mato-grossenses, na manhã de quinta-feira (22), no Palácio Paiaguás.

Ela chegou a ser anunciada pelo cerimonial, mas preferiu não subir junto com o pai no palco em que se encontravam as autoridades políticas. Desenvolta, ela foi vista conversando com o presidente da Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB), e o secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB).

Renata está de férias em Cuiabá. Ela estuda medicina na Universidade Federal do Paraná.