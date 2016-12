DA REDACÃO



O prefeito Mauro Mendes: aditivo para pavimentação

A Prefeitura de Cuiabá acaba de fazer um aditivo de R$ 7.084.531,22 com a Encomind Engenhara Ltda., em um contrato para pavimentação e drenagem em bairros da Capital.

O valor total do contrato, firmado com dispensa de licitação, ficou em R$ 35.476.823,69. Os bairros que receberão as obras são Jardim Vitória, Jardim Florianópolis e Jardim União.