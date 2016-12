DA REDAÇÃO



Marcus Mesquita/MidiaNews O deputado Oscar Bezerra (PSB), que irá assumir a presidência da CPI do MPE

O deputado Oscar Bezerra (PSB) irá assumir a presidência da CPI do Ministério Público Estadual (MPE), que investiga supostas irregularidades na emissão de pagamentos de cartas de crédito a 47 membros do MPE, no ano de 2009.

Bezerra irá substituir o deputado Max Russi, que vai se afastar do Legislativo após o recesso para assumir o comando da Setas (Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social) no próximo ano.

Na volta do recesso, a principal pauta da CPI deverá ser a possibilidade de ampliação do objeto de investigação.

Segundo o atual presidente, a necessidade de ampliar o foco das investigações – e que divide opiniões entre os deputados -, surgiu porque os parlamentares vêm recebendo documentos com denúncias contra o órgão.

“A gente precisa mudar o objeto para conseguir fazer uma abrangência maior”, defendeu Russi.