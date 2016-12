DA REDAÇÃO



O empresário Alan Maloud (esq.), que revelou entrega de envelope com dinheiro ao ex-secretário Permínio Pinto

O empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, relatou ao Gaeco que próximo ao Natal do ano de 2015 entregou um envelope de dinheiro ao ex-secretário de Estado de Educação (Seduc), Permínio Pinto.

Não sabendo revelar o valor contido em tal envelope, Alan declarou que a entrega foi feita a pedido do delator da Operação Rêmora, o empresário também Giovani Guizardi, que iria viajar.

O dinheiro, segundo Alan, era referente a parte que cabia ao Permínio, no esquema de cobrança de propina de empresários que tinham contratos de obras e reformas de escolas estaduais em Mato Grosso. Os três alvos da operação do Gaeco confessaram participação na organização criminosa instaurado na Seduc. Alan, que estava preso no Serviços de Operações Especiais (SOE), foi solto no sábado (24).