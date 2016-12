DA REDAÇÃO



O procurador Paulo Prado: confiança em Taques

O chefe do Ministério Público Estadual (MPE), procurador Paulo Prado, deu uma declaração de apoio ao governador Pedro Taques (PSDB), que está em meio a ataques de adversários por conta dos desdobramentos da Operação Rêmora, do Gaeco, que investiga o esquema de propina na Seduc.



"Nós temos que separar o governador Pedro Taques de pessoas que compõem o governo. A história de vida do governador Pedro Taques mostra que é uma pessoa voltada ao combate da corrupção", disse, em entrevista exclusiva ao MidiaNews.



"Agora, o Executivo tem mais de não sei quantos mil servidores públicos. Ele não pode ser responsável pela conduta dessas pessoas", completou.