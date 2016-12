DA REDAÇÃO



O secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira, saiu em defesa do governador Pedro Taques (PSDB), que foi citado pelos empresários Giovani Guizardi e Alan Malouf sobre a existência de caixa 2 na campanha 2014.

Em um grupo de WhatsApp, Oliveira afirmou que as acusações são “gravíssimas” e que precisam ser apuradas. Mas disse “confiar” em Taques e em sua inocência. “Não há silêncio. Há uma acusação, séria, gravíssima, que precisa ser investigada. E se houver culpados, que sejam julgados e punidos. Confio no Governador, na sua trajetória e na sua história de vida. E até que se prove o contrário, acredito na presunção de inocência. De qualquer um”, afirmou.

Na mensagem, o secretário ainda disse saber que há “focos de insatisfação” com a gestão Pedro Taques, mas pediu para que não se confunda “insatisfação com pré-condenação”.

A declaração de Oliveira foi acompanhada de apoio do secretário de Infraestrutura, Marcelo Duarte. “Perfeito, Gustavo. Que sejam apuradas todas as graves denúncias. Estamos juntos com Pedro, porque confiamos nele, por quem ele é e pelo que ele representa. Abraço a todos e Feliz Natal”.