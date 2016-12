DA REDAÇÃO



O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), afirmou ter dado uma atenção redobrada na escolha do secretário municipal de Saúde.

O nome deve ser revelado nesta terça-feira (27), junto com os últimos membros de seu staff que ainda não foram anunciados.

Segundo o peemedebista, a Saúde “padece” de um bom atendimento e precisa de maior atenção.

“Toda Pasta tem dificuldade. A Saúde eu blindei, puxei para mim. Estou sendo muito criterioso em todas as Pastas e não poderia ser diferente com a Saúde. Com a Saúde tenho que ser duas vezes mais criterioso. Preciso ter um compromisso muito grande com a população nessa área.”, disse.

“Vou investir muito na Saúde, com olhar clínico. Vai ser uma gestão humanizada. Por isso estou usando de critérios e não estou tendo desespero na definição do secretário”, completou.