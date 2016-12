DA REDAÇÃO



O vereador Dilemário Alencar (Pros): Emanuel pode fazer reajuste por decreto

Após pressão de entidades e segmentos, a Câmara Municipal da Capital retirou da pauta de votação o projeto de revisão da Planta Genérica dos imóveis, em cima da qual é calculado o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). A votação deveria ter ocorrido na manhã desta terça-feira (27). (Leia mais AQUI).

A rejeição da proposta foi considerada a primeira derrota do prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) na Câmara, uma vez que o peemedebista teria pedido empenho dos vereadores para a aprovação da matéria.

No entanto, de acordo com o vereador Dilemário Alencar (Pros), caso queira, Emanuel poderá reajustar o valor do IPTU através de um decreto, como fez Mauro Mendes (PSB) no início deste ano.

“Se o Emanuel quiser, poderá instituir o aumento por decreto, com base no aumento inflacionário. Isso é algo que ele pode fazer”, disse Dilemário.

Na prática, caso Emanuel baixe o decreto, não há mudanças na Planta de Valores Genéricos, mas o valor do IPTU seria reajustado conforme a inflação acumulada nos últimos 12 meses.