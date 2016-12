DA REDAÇÃO



A Câmara Municipal de Cuiabá, que votou o aumento dos vereadores

Dos 14 vereadores que votaram pelo aumento de 23% nos salários da próxima legislatura, 11 foram reeleitos em outubro, o que faz deles beneficiários da proposta.

Votaram a favor do projeto: Renivaldo Nascimento (PSDB), Ricardo Saad (PSDB), Adevair Cabral (PSDB), Paulo Araújo (PP), Mario Nadaf (PV), Juca do Guaraná (PT do B), Chico 2000 (PR), Wilson Kero Kero (PSL), Dilemário Alencar (Pros), Marcrean Santos (PRTB), Lilo Pinheiro (PRP), Marcus Fabrício (PTB), Oséas Machado (PSC) e Professor Néviton (PRB). Apenas estes três últimos não foram reeleitos.

Os que votaram contra foram: Toninho de Souza (PSD), Domingos Sávio (PSD), Adilson da Levante (PSB), Leonardo de Oliveira (PSB), Onofre Júnior (PSB), Arilson da Silva (PT) e Allan Kardec (PT). Destes, apenas Toninho seria beneficiado pelo aumento, já que é o único que permanece na Câmara no ano que vem.

Os vereadores Faissal Calil (PSB), Lueci Ramos (PSDB) e Maurélio Ribeiro (PSDB) não estavam na sessão. Eles também não voltam em 2017.