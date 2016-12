DA REDAÇÃO



Sem rejunte, cerâmica de Orla do Porto Cuiabá está cedendo

Fotos enviadas por um leitor do MidiaNews mostram parte do piso da Orla do Porto Cuiabá, inaugurada há uma semana, se soltando.

Nas imagens é possível ver que azulejos da calçada estão sem rejunte, o que facilita o deslocamento das peças.

A obra, orçada em R$ 16 milhões, foi entregue à população na última semana pelo prefeito Mauro Mendes com direito a show nacional da cantora Anitta e da dupla sertaneja local Jonatham e Adam.