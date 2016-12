DA REDACÃO



O ator André D´Lucca: desabafo no Facebook

O ator André D'Lucca, que já imortalizou a personaem Almerinda, usou o Facebook para mostrar seu repúdio aos vereadores de Cuiabá, que reajustaram seus próprios salários em quase R$ 4 mil.

"Serei educado com esses canalhas. Justo num momento como esse eles não tiveram pudor nem vergonha na cara. Vamos ler os nomes desses cretinos, com todo respeito aos nobres vagabundos que votaram a favor do aumento: Chico 2000 (PR), Adevair Cabral (PSDB), Dilemário Alencar (PROS), Mário Nadaf (PV),Professor Néviton (PRB), Oseas Machado (PSC), Paulo Araújo (PSD), Renivaldo Nascimento (PSDB), Ricardo Saad (PSDB), Wilson Kero Kero (PSL) e Juca do Guaraná (PT do B)", detonou.



"E tem nome de amigos meus nessa lista: Nadaf e Juca do Guaraná. Vergonha de vocês. Vocês não nos representarm", continuou

Ele também elogiou os que votaram contra a "pilantragem": Adilson da Levante, Onofre Júnior e Leonardo Oliveira, todos do PSB, Toninho de Souza e Domingos Sávio, ambos do PSD, Arilson da Silva e Alan Kardec, ambos do PT.

E concluiu o desabafo: "Vereadores mostrando a cara: cara de patife, de pau, de bandidos".

Confira a postagem: