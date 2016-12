DA REDAÇÃO



O promotor de Justiça Roberto Turin, que notificou Câmara e Prefeitura

O promotor de Justiça Roberto Turin, que notificou a Prefeitura e a Câmara de Cuiabá, a revogar e não sancionar as leis que aumentaram os salários do prefeito, vice e vereadores, deu prazo de 10 dias para que as providências sejam tomadas.

Segundo o promotor, o não-acatamento dos termos da notificação poderá resultar em ações civis contra os gestores.

O aumento dos salários – que no caso dos vereadores foi de 23% - foi aprovado na sessão da última terça-feira (27).