Vice-líder da bancada do PSDB na Câmara Federal, o deputado Nilson Leitão criticou a atuação do PT como oposição ao presidente Michel Temer (PMDB).

De acordo com o parlamentar mato-grossense, o partido adota uma atitude quase que “psicopata”, ao criticar as ações do presidente, que assumiu o poder após o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

“O PT é aquele que coloca fogo na casa, a abandona e depois sai criticando porque o bombeiro molhou a sala na hora de apagar o incêndio. Fizeram isso com o Brasil. Está batendo no Governo Temer sobre um assunto que o presidente precisa consertar, por conta dos erros que eles mesmos cometeram. Quase que uma atitude psicopata”, afirmou.