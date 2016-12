DA REDAÇÃO



Novo Pronto-Socorro da Capital: R$ 4 milhões mais caro

A obra do novo Pronto-Socorro de Cuiabá, que caminha em ritmo bastante lento, recebeu um aditivo de R$ 4 milhões. Com isso, o valor global do contrato, que era de R$ 80.543.741,68, passa para R$ 84.555.754,00.

O extrato do aditivo ao contrato 370/2015 consta no Diário de Contas do Estado que circulou na quinta-feira (29).

Segundo a publicação, o reajuste é baseado no Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC-FGV), referente ao período de agosto de 2015 a agosto a 2016, no percentual de 6,2738%.

A obra é executada pelo Consórcio CL CUIABÁ, formado pelas empresas Lotufo Engenharia e Construções e Grupo Concremax.