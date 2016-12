DA REDAÇÃO



O prefeito eleito Emanuel Pinheiro: indicações partidárias no secretariado

O secretariado anunciado pelo prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB), num primeiro momento, pode ter frustrado a expectativa da sociedade.



Sobretudo porque seguiu a lógica de lotear as pastas entres os principais partidos que o apoiaram.



Nomes com maior expressão, em áreas prioritárias, como se esperava na Saúde e Educação, foram substituídos por outros praticamente desconhecidos - o que não quer dizer, necessariamente, que não sejam competentes.



Outros se revelam neófitos em suas pastas, como no caso da Cultura e da Gestão.



De qualquer forma, espera-se que Emanuel, político experiente, saiba mensurar os resultados de cada um dos escolhidos já nos primeiros 100 dias de gestão. E, caso necessário, aja efetivamente para trocar "peças".