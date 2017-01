DA REDAÇÃO



A juíza Selma Arruda, que atua na Vara contra o Crime Organizado em Cuiabá

A juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, tem a expectativa de que consiga proferir, em 2017, as sentenças tão esperadas nas ações penais envolvendo figurões políticos de Mato Grosso, como o ex-deputado José Riva e o ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

De acordo com a magistrada, a sociedade espera tais decisões como resposta aos casos de corrupção investigados nos últimos anos.

“Em 2016, me dediquei a instruir esses processos. Ouvir testemunhas, juntar documentos, deferir diligências. Em 2017, espero poder sentenciar essas ações. Ou seja, dar, efetivamente, a resposta que a sociedade espera", afirmou a magistrada. "Tanto para condenar quem, em minha opinião, for culpado, quanto para inocentar aquele que for inocente".