DA REDAÇÃO



O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro (PP): sem oposição e situação

O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro (PP), afirmou que, a partir de agora, os Poderes Legislativo e Executivo de Cuiabá formam um "só time".



"Somos agora um só time para representar a população cuiabana. Agora não há mais oposição, nem situação. Cuiabá clama por Saúde e Educação. Mais do que nunca, é importante estarmos unidos", disse ele.



Niuan afirmou ainda que o Palácio Alencastro estará de portas abertas aos parlamentares que tomaram posse.



"Emanuel Pinheiro, Niuan Ribeiro e todos os secretários estarão com gabinetes abertos para discutir os interesses públicos. O futuro começa a se escrever agora. Mais do que um vice, sou um cidadão preocupado com os interesses de Cuiabá. Podem contar comigo", disse.