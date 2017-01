DA REDAÇÃO



O secretário de Ordem Pública, coronel Leovaldo Sales

Dois integrantes do primeiro escalão de Emanuel Pinheiro (PMDB) falaram como representantes de credos religiosos na solenidade de posse, na noite deste domingo (1º), no Centro de Eventos do Pantanal.

Representando os evangélicos, quem falou foi novo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Leovaldo Sales, que pertence à Igreja Assembleia de Deus.

Ele chegou a cantar a "Oração de São Francisco".

Já o novo procurador-geral do Município, Nestor Fidelis, discursou em nome dos espíritas.