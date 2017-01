DA REDAÇÃO



O deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) foi um dos políticos mais reverenciados pelo prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), durante a solenidade de sua posse, na noite deste domingo (1).

Entre as dezenas de autoridades, Bezerra foi um dos únicos a discursar durante o evento, realizado no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

Ao falar sobre o presidente regional de seu partido, Emanuel ressaltou a vida política do peemedebista e ponderou que, ao contrário do que é chamado nos bastidores, Bezerra está longe de ser um “cacique” político.

“Gostaria de saudar o meu companheiro, líder político - não é cacique, é líder político - Carlos Bezerra. Bezerra é a mais completa biografia política do Estado. Para se ter uma dimensão de sua longevidade política, ele é o único político em atividade que teve mandato nos dois Mato Grossos [antes e depois da divisão].Obrigado, Bezerra, por todo apoio e companheirismo” disse Emanuel, no início de seu discurso.