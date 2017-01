DA REDAÇÃO



O governador Pedro Taques (PSDB) utilizou seu Facebook para fazer um balanço sobre o ano que passou. Segundo ele, nos últimos minutos de 2016 seu sentimento era de “gratidão”.

“Foi um ano marcante, difícil, de muitas mudanças e repleto de desafios. E em todos os instantes, pude contar com pessoas que, assim como eu, sonham com a transformação de Mato Grosso”, escreveu Taques.

Na publicação, o governador revelou que, mesmo com as dificuldades que enfrentou em 2016, não pensou em desistir. Taques disse, ainda, ter certeza de que está “fazendo a coisa certa” e que os desafios do ano que passou serviram para lhe deixar mais forte.

“Quero confidenciar que, em dois anos sendo governador, nos momentos mais extremos, nem por um instante tive vontade de desistir. (...)Tem uma frase que traduz bem o momento que passamos: nas maiores tormentas é que são forjados os melhores navegadores. (...) Orgulho de chegar até aqui. Entusiasmo para seguir adiante”, disse o governador.

