O secretario da Pasta, Roger Jarbas

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob o comando do secretário Roger Jarbas, contratou, por aproximadamente R$ 24 milhões, a empresa Ticket Log para o fornecimento de combustível para os veículos oficiais da Pasta.

Os combustíveis, segundo o contrato, serão disponibilizados em postos credenciados através de um sistema informatizado, acessível via internet.

Em seu site, a empresa afirma que oferece “soluções que atendem as diversas necessidades em gestão de despesas corporativas” com um plano de administração de gastos com combustível.

O contrato está em vigor desde o dia 27 dezembro de 2016 e deve perdurar até dezembro de 2017.