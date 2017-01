DA REDAÇÃO



O deputado federal Carlos Bezerra: "discriminado publicamente"

Cacique do PMDB e principal padrinho do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), o deputado federal Carlos Bezerra reclamou da postura do secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, durante a solenidade de posse, no domingo (1º).



Bezerra disse que foi "discriminado" em público.



"Ele é estreito. Citou o nome de todos os ex-governadores, mas não falou meu nome. Acho que de propósito. Pontuou todos, mas não me citou. E um rapaz desse é chefe da Casa Civil do Estado", reclamou.



"Eles são do tamanho deles, e eu sou do meu tamanho. Sei do meu tamanho. Eles querem discriminar sempre. Hoje eles fizeram isso publicamente. Ele citou todos os ex-governadores, mas não me citou, mesmo estando na mesa [de autoridades]. Parece que fez isso propositalmente para dizer: ‘Olha, estou te descriminando’. Para mim, isso tanto faz. Isso é pequeno", disse.



Bezerra ainda disse que o Palácio Paiaguás não aprendeu a fazer política.



"Ele estava aqui representando o Governo do Estado. Eu sou deputado federal. Não sou maior que o Governo, mas não faço isso que eles fizeram. Política é a arte de somar por conta dos interesses públicos. Foi isso que sempre fiz na minha vida. E, pelo que vi, eles não aprenderam a fazer isso até hoje", detonou Bezerra.