DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ao lado da primeira-dama Marcia Pinheiro

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) contou, durante cerimônia de posse de seu secretariado, que o falecido ex-vereador Antônio Augusto de Carvalho profetizou seu casamento com a administradora Marcia Pinheiro e sua vitória à Prefeitura da Capital.

“Eu gostaria muito que estivesse aqui ao meu lado um companheiro que foi vereador comigo no meu primeiro mandato, em 1988: Guto de Carvalho, Antonio Augusto de Carvalho, médico, ortopedista, servidor público, que faleceu durante a campanha eleitoral”, disse.

“Eu jovem, com 23 anos, em 1990, há 26 anos. Subimos o elevador privativo da Prefeitura para falar com o prefeito Frederico Campos. O elevador parou no quarto andar e entrou uma loira, linda, paranaense, que eu não conhecia. E o Guto olhou para ela e para mim e antes de fechar a porta falou: ‘Você vai se casar com Emanuel e vai ser primeira-dama de Cuiabá’. Questionei por que ele estava falando aquilo e ele disse que estava falando porque deu vontade. Faltou Guto aqui para testemunhar o que profetizou”, afirmou.

O ex-vereador faleceu em setembro de 2015. Ele sofria de problemas renais e diabetes.