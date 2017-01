DA REDAÇÃO



O conselheiro Antônio Joaquim, que se articula para viabilizar candidatura ao Paiaguás

A entrada de 2017 marca também o início, de modo mais efetivo, das articulações visando às eleições de 2018.



Nos bastidores é bastante cristalina a organização do PMDB para lançar um candidato ao Governo com chances reais de êxito.



A posse de Emanuel Pinheiro (PMDB) no Palácio Alencastro é estratégica e vital para o projeto. Dependendo de seu desempenho, a sigla poderá ganhar musculatura ou não.



O nome preferencial da sigla para peitar a provável candidatura de Pedro Taques (PSDB) à reeleição é o do conselheiro Antônio Joaquim, que irá se desligar do TCE-MT neste ano.