DA REDACÃO



Marcus Mesquita/MidiaNews O empresário Alan Malouf, que terá pedido de prisão analisado pela Justiça

Há nos bastidores da política uma expectativa crescente quanto ao caso envolvendo o empresário Alan Malouf.

Ele é acusado de participar de esquema de corrupção na Seduc e ganhou a liberdade no último dia 24 de dezembro, graças a uma decisão da juíza Maria Rosi Meira Borba, que revogou a prisão preventiva do empresário.

Agora, as atenções se voltam para o final do recesso no Judiciário, já que o caso volta a andar e deverá ter como relator o desembargador Rondon Bassil.