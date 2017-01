DA REDAÇÃO



A secretária de Saúde de Cuiabá, Elizeth Lúcia de Araújo

Servidora efetiva do Estado, a nova secretária de Saúde de Cuiabá, Elizeth Lúcia de Araújo, somente conseguirá assumir de forma efetiva a função no Palácio Alencastro após o dia 20 de janeiro. Nesse período, ela vai trabalhar em dois turnos, de manhã na Prefeitura e à tarde no Governo.

“O convite [para ser secretária] foi no recesso e continuo como servidora de Estado. Oficialmente só assumo a secretaria a partir do dia 20, que é o período que tenho para pedir afastamento do Estado. Nesse tempo, vou trabalhar de manhã aqui e à tarde lá”, explicou.