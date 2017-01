DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro: que vai cobrar assiduidade e pontualidade de servidor

O decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, criando o Comitê Permanente de Gastos Públicos e estabelecendo medidas de contenção de despesas, mexe com interesses de servidores.

Pelo texto, as licenças-prêmio e para tratar de interesse particular só poderão ser autorizadas em situações que não gerem a necessidade de substituição do servidor.

Além disso, Emanuel também determinou a implantação do registro de assiduidade e pontualidade dos servidores. Caberá à Secretaria Municipal de Gestão fixar um cronograma para a implementação da medida.

Emanuel foi eleito com discurso em defesa dos servidores públicos.