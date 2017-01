DA REDAÇÃO



O procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, que defendeu reposição para servidores

Ao defender a reposição inflacionária de 7,63% para os servidores do Ministério Público Estadual, o procurador-geral de Justiça Paulo Prado afirmou que o órgão fez sua parte na crise econômica.

Segundo Prado, o MPE manteve as contas em dia, deixando de construir novas comarcas, suspendendo contratações e concurso. Ele diz que a reposição será dada dentro do orçamento do órgão, sem gastos a mais.

A reposição foi criticada por deputados estaduais, que defendem o congelamento de gastos com folha.

“Se os outros [Poderes] têm dificuldades, devem colocar a casa em ordem. Agora, se o Ministério apertou o cinto, priorizou o realinhamento da RGA de 7,63% para seus servidores, vejo que não é justo [não ser dada a reposição]”, disse.