DA REDACÃO



O empresário Alan Malouf, durante depoimento ao Gaeco

O promotor de Justiça Carlos Roberto Zarur negou, nesta quarta-feira (4), que o Ministério Público Estadual (MPE) tenha recorrido contra a decisão judicial que revogou, no dia 24 de dezembro passado, a prisão preventiva do empresário Alan Malouf.

"Como é recesso, os prazos estão suspensos e ainda não fomos intimados da decisão. Quando isso acontecer, a partir do dia 7, nós vamos sentar e decidir se vamos recorrer ou não. Mas não há nenhuma deliberação nesse sentido", afirmou.

Segundo já antecipou a coluna, alguns promotores preferem esperar o fim do recesso porque o recurso, se feito, cairia nas mãos do desembargador Rondon Bassil, do Tribunal de Justiça, que seria relator prevento.