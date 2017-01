DA REDAÇÃO



O deputado Eduardo Botelho (PSB), que assume presidência da AL-MT em fevereiro

Futuro presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho (PSB) afirmou que o Governo do Estado deve enviar, ainda neste mês, os projetos referentes à reforma administrativa e que pretende estabelecer o teto de gastos estadual.

No entanto, o parlamentar garantiu que tais projetos só devem ser votados após a volta do recesso, em fevereiro, mesmo com a convocação de sessões extraordinárias para os dias 10, 11 e 12 de janeiro.

Nestes dias, os parlamentares devem votar apenas a Lei Orçamentária Anual (LOA) e as contas de governo de Pedro Taques (PSDB) referentes ao ano de 2015.

“Nada impede de o Governo apresentar [os projetos]. Então, provavelmente, o Governo apresente. No entanto, temos o compromisso com a oposição de não colocarmos isso em votação”, disse.